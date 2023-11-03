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«إسلامية دبي» تحتفي بيوم العلم

«إسلامية دبي» تحتفي بيوم العلم
4 نوفمبر 2023 01:31

دبي (وام)

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يوم العلم
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احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بيوم العلم في جميع المباني التابعة للدائرة. 
وقام أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، برفع العلم في المبنى الرئيس للدائرة بمنطقة الممزر بحضور المديرين التنفيذيين للدائرة وجميع مديري الإدارات وموظفي الدائرة، بينما قام أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري، برفع العلم في مبنى مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بمنطقة البرشاء، وأحمد عبدالله كنكزار مدير إدارة المراكز الخارجية، برفع العلم في مبنى إدارة المراكز الخارجية - مركز حتا، والدكتورة حمدة أحمد المهيري مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، برفع العلم في مبنى مركز ند الشبا للنساء- بمنطقة «ند الشبا 1» بدبي، ووجهت الدائرة في هذه المناسبة الوطنية المجيدة التهنئة والشكر للقيادة الرشيدة. كما قدمت التهنئة للمواطنين والمقيمين.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
يوم العلم
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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