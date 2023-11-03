مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بـ«يوم العَلم»

أبوظبي (وام)

احتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير بـ«يوم العَلم»، حيث قام موظفو المركز تشاركهم المدرسة الإيطالية في إمارة أبوظبي، ممثلة بمديرة المدرسة والهيئة التدريسية، وأكثر من 150 من طلاب وطالبات المدرسة الإيطالية في إمارة أبوظبي، برفع علم الدولة، في تمام الساعة 10 صباحاً، في مقر الجامع، مجددين عهود الوفاء والولاء للوطن والقيادة بمواصلة مسيرة بناء دولة الإمارات لتظل رمزاً للتقدم والريادة.

وتأتي مشاركة طلاب المدرسة الإيطالية والكادر الإداري والتعليمي في المدرسة، في إطار حرص المركز سنوياً على دعوة طلاب وطالبات المدارس من مختلف الثقافات، تعزيزاً لرسالته الحضارية بنشر مفاهيم الوحدة التعايش والإخاء وغرسها في نفوس الأجيال.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «يوم العلم» يوم وطني عزيز على نفوسنا جميعاً، من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارات الغالية، لما يرمز له من لحمة، ووحدة وطنية تجمعنا تحت راية واحدة، ويأتي احتفاؤنا بهذه المناسبة تعبيراً عن اعتزازنا بمنجزات الآباء المؤسسين مجددين عهود الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا، مؤكدين أننا على نهجهم نواصل المسير نحو المزيد من الإنجاز والارتقاء نجسد التطلعات ونحقق ريادة دولتنا في مختلف المجالات، يشاركنا أصدقاء الإمارات من مختلف أنحاء العالم في مشهد مؤثر يجسد تحقق رؤى القيادة المستلهمة من رؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إرساء المفاهيم الإنسانية نهجاً تتواصل من خلاله الإمارات مع العالم على تنوع ثقافاته، وهو ما أتاح لدولتنا مكانة خاصة في قلوب الجميع.