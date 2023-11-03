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علوم الدار

جمعية أم المؤمنين بعجمان تحتفي بيوم العلم

خلال الاحتفال بيوم العلم (وام)
4 نوفمبر 2023 01:31

عجمان (وام) 

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احتفلت جمعية أم المؤمنين في عجمان بيوم العلم، وقامت كل من الشيخة غلا بنت راشد بن حميد النعيمي، والشيخة الزين بنت راشد بن حميد النعيمي، برفع العلم، بحضور فائقة هلال مدير عام مؤسسة فزان للتنمية الإنسانية، وأسماء شهداد المدير التنفيذي للجمعية، وآمنة الفلاسي مديرة دار أسماء بنت أبي بكر لتحفيظ القرآن الكريم، وعدد من دارسات الدار، وطالبات من المدرسة الوطنية بعجمان.
وأكدت أسماء شهداد أن هذه المناسبة تعزز الحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، مما يعزز ولاءهم وانتماءهم وتعاضد شعب دولة الإمارات للتعبير عن دعمهم وتقديرهم لمسيرة التنمية الرائدة، ولتجديد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

جمعية أم المؤمنين
الإمارات
عجمان
يوم العلم
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