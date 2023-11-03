«زايد الإنسانية» تحتفل بيوم العَلم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بيوم العلم وسط حضور مكثف من العاملين في المؤسسة، وتمت مراسم رفع العلم، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر المؤسسة التي تزينت بألوان علم الدولة، في أجواء تغمرها مشاعر الانتماء والولاء.

ورفع الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام للمؤسسة، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة الوطنية، التي تطل علينا في كل عام، وقد حققت الإمارات مزيداً من الإنجازات والتميز في المجالات كافة.

وقال الفلاحي: «في يوم العلم نجدد ولاءنا للوطن ولقيادتنا الرشيدة بمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مستندين إلى ما تحقق من إنجازات ونجاحات طموحة في العقود الماضية».

وأوضح أن الاحتفال بيوم العَلم يعد من المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، لأنه يعزز قيم التلاحم الوطني الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.