السبت 4 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«زايد الإنسانية» تحتفل بيوم العَلم

موظفو مؤسسة زايد الإنسانية أثناء احتفالية يوم العلم (من المصدر)
4 نوفمبر 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

احتفلت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بيوم العلم وسط حضور مكثف من العاملين في المؤسسة، وتمت مراسم رفع العلم، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر المؤسسة التي تزينت بألوان علم الدولة، في أجواء تغمرها مشاعر الانتماء والولاء.
ورفع الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام للمؤسسة، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة الوطنية، التي تطل علينا في كل عام، وقد حققت الإمارات مزيداً من الإنجازات والتميز في المجالات كافة.
وقال الفلاحي: «في يوم العلم نجدد ولاءنا للوطن ولقيادتنا الرشيدة بمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مستندين إلى ما تحقق من إنجازات ونجاحات طموحة في العقود الماضية».
وأوضح أن الاحتفال بيوم العَلم يعد من المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، لأنه يعزز قيم التلاحم الوطني الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.

مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية
الإمارات
يوم العلم
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
الرياضة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
اليوم 16:30
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
اليوم 16:28
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
الرياضة
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
اليوم 16:00
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
علوم الدار
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©