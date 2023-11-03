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علوم الدار

شخبوط بن نهيان: يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً

شخبوط بن نهيان يرفع العلم بحضور نورة الكعبي وخليفة شاهين المرر وكبار مسؤولي الوزارة (وام)
4 نوفمبر 2023 01:32

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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شاركت وزارة الخارجية في احتفالات المناسبة الوطنية «يوم العلم» اليوم الثالث من نوفمبر، وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم دولة الإمارات أمام المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في شتى أرجاء الدولة. 
وتم رفع علم الدولة على السارية الرئيسة في ديوان عام الوزارة في أبوظبي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، من قبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وبحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وخالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومساعدي الوزراء والوكلاء المساعدين، وعدد من موظفي ومنتسبي الوزارة. 
وبهذه المناسبة، ونيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تقدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بالتهنئة إلى الجميع، قائلاً: «يوم العلم هو مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، حيث نستذكر بكل فخر واعتزاز القيم التي يرمز إليها علم دولة الإمارات، من قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء هذا الوطن الكريم. تحت قيادة حكومتنا الرشيدة، يستمر وطننا العزيز في التقدم والتفوق، ويحافظ علمنا الوطني على تألقه وازدهاره في العالم. يوم العلم هو فرصة لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتفوق والريادة».
وشاركت في هذه الاحتفالية، سفارات دولة الإمارات وقنصلياتها وبعثاتها الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم، حيث تم رفع علم الدولة في مقارها في تمام الساعة 10 صباحاً بحسب توقيت بلد المقر، بحضور رؤساء بعثات الدولة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وتأتي مشاركة بعثات الدولة في هذه المناسبة الوطنية تأكيداً على مواصلة بذل الجهد والتفاني في العمل والعطاء لرفع راية الوطن عالياً والإسهام في تحقيق تطلعاته في الريادة والتميز وتحقيق أعلى المراتب عالمياً، ومجددين ولاءهم لقيادته الرشيدة التي تسخر كل الإمكانيات لخدمة المواطن، ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بعلم دولة الإمارات، الذي يجسد أسمى معاني الاتحاد والوحدة بين جميع مواطني وشعب دولة الإمارات.

شخبوط بن نهيان
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وزارة الخارجية
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