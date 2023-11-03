مؤسسة دبي للمرأة تحتفي بيوم العَلم

دبي (وام)

احتفت مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات اليوم بـ «يوم العَلم»، حيث تم رفع عَلم الدولة بمقر المؤسسة، كما تزينت مرافق المؤسسة والنادي بعَلم الإمارات وسط أجواء وطنية عبرت عنها مشاعر الحب والوفاء.

وأعربت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة عن فخرها واعتزازها بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد معاني الانتماء والولاء للدولة وقيادتها والتمسك بالقيم والمبادئ الإماراتية الأصيلة.

وأشادت بالدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة ما شكل عاملاً رئيساً لنجاحها وتحقيقها إنجازات ملموسة في مختلف المجالات على المستويين المحلي والعالمي.