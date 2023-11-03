«نسائية دبي» تحتفي بيوم العَلم

دبي (وام)

قالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي “إن عَلم إماراتنا الحبيبة سيظل خفاقاً عالياً بسواعد أبناء الوطن، حيث يمثل احتفالنا بيوم العَلم في 3 نوفمبر من كل عام رسالة اعتزاز حضارية نفتخر بها وعزيمة ولاء لقيادة وفية وانتماء عميق لوطن غال. وأكدت أن هذا التاريخ أضحى تجسيداً لمبادئ أصيلة نستظل بها وأن نعمل بروح واحدة لتظل دولتنا ملهمة للإنسانية ونؤكد على المسؤولية الوطنية التي يجب أن يتحلى بها الجميع للحفاظ على مكتسبات الوطن. جاء ذلك خلال تظاهرة وطنية تعبر عن الاعتزاز بالوطن، حيث تم رفع العَلم في سارية جمعية النهضة النسائية في دبي.