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علوم الدار

«دبي لرعاية النساء»: يوم العَلم مناسبة تتجلى فيها مشاعر التلاحم الوطني

شيخة سعيد المنصوري
4 نوفمبر 2023 01:30

دبي (وام)

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يوم العلم
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أكدت شيخة سعيد المنصوري مدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن يوم العَلم مناسبة وطنية لشعبنا المخلص تتجلى فيها مشاعر التلاحم الوطني وتنعكس عبرها القيم الوطنية والإنسانية رافعة أصدق معاني التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى المواطنين والمقيمين.

يوم العلم
الإمارات
دبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
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