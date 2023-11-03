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«التنمية الأسرية» تحتفي بيوم العَلم

مريم الرميثي وسعيد الغفلي وموظفو المؤسسة خلال مراسم رفع العَلم (من المصدر)
4 نوفمبر 2023 01:32

أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت مؤسسة التنمية الأسرية بيوم العَلم أمام مقر المؤسسة في أبوظبي، وحضر مراسم رفع العَلم مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة، وجميع موظفي المؤسسة، كما احتفلت جميع المراكز التابعة للمؤسسة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، والمدارس التابعة لها في أجواء احتفالية وطنية تغمرها السعادة وتعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

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وأكد معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: «إن يوم العَلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات.. فتجمعهم على حب الوطن والولاء له، باعتبارها لفتة استثنائية تصل الماضي بالحاضر، وتُساهم في ترسيخ مجموعة من القيم والمفاهيم الوطنية المهمة، وفي مقدمتها قيمة الوحدة الوطنية، ومشاعر الولاء للقيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة».
وتوجّهت مريم محمد الرميثي بالشكر للقيادة الرشيدة، مؤكدةً أن يوم العَلم مناسبة غالية للتعبير عن أسمى معاني الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن تحت راية شامخة، ويعد تجسيداً راسخاً لمشاعر الفخر والاعتزاز بالإمارات والولاء لقيادتها الرشيدة، وفي هذه المناسبة الوطنية نجدّد عزمنا على مواصلة البذل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، والسير بخطى ثابتة نحو مستقبلٍ مشرقٍ يحقق طموحنا للوصول إلى مصاف دول العالم.

مؤسسة التنمية الأسرية
يوم العلم
الإمارات
مريم الرميثي
علي سالم الكعبي
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