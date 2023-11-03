خولة السويدي: يوم العَلم مناسبة وطنية نجّسد من خلالها قيم الولاء للوطن

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم أبوظبي، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم العَلم يمثل مناسبة وطنية عظيمة تعكس أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات، وتعزز الشعور بالانتماء والفخر بالوطن، ونجّسد من خلالها أسمى قيم الوفاء والالتزام والولاء للوطن والقيادة الحكيمة.

وأضافت:«في هذا اليوم نجدد العهد بأن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة دولة الإمارات ومجدها».

وتوجهت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة يوم العَلم، مؤكدةً أن احتفاء أبناء الإمارات، وكل من يعيش على أرضها في هذا اليوم يعكس مدى الحب والاحترام لعَلم دولة الإمارات، كونه رمزاً للهوية الوطنية ومدى الفخر والاعتزاز بالإمارات وبأمجادها السابقة وإنجازاتها الحاضرة ويجسد مدى التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني على أرض دولة الخير والسعادة التي تفيض بمشاعر التسامح والسلام والإخاء للإنسانية جمعاء.

وقالت: «إننا إذ نحتفل بيوم العَلم هذا العام فإننا نحتفل بمسيرة عظيمة من الإنجازات التي جعلت عَلم الإمارات رمز وحدتنا وسيادتنا عالياً خفاقاً شامخاً على الدوام، يعانق بأحلام وطموحات الوطن عنان السماء».