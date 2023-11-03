«إيدج» ترفع العلم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت مجموعة «إيدج» بيوم العلم برفعه على مبنى المجموعة، وقالت بأن هذه المناسبة الغالية تمثل فرصة لتأكيد وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في سبيل تحقيق التقدم والاستقرار الاقتصادي للملايين ممن يفخرون بأن تكون الإمارات وطناً لهم. ويحمل يوم العلم أهمية خاصة بالنسبة لنا جميعاً في مجموعة «إيدج»، فإلى جانب التشرف بتكريم بلادنا ومنجزاتها المستمرة، فإننا نحتفل أيضاً بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاقتنا. وأضافت المجموعة وإذ تفخر «إيدج» بامتثالها ودعمها للقيم التي يمثلها علم دولة الإمارات العربية المتحدة من أمن وازدهار وتقدم والتزام بالحفاظ على حضور ونفوذ عالمي قوي، تؤكد المجموعة التزامها واعتزازها بالرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لإحداث تغيير ملموس في قطاع صناعتنا، وتعزيز القدرات السيادية للبلاد، إلى جانب تسخير التقنيات المستقبلية والمتطورة بهدف دعم مسيرة الابتكار والتنمية الاقتصادية وتحقيق النهضة على نحو مستدام. وبينما تحتفل «إيدج» بإنجازاتها البارزة في يوم العلم فإننا نفتخر بخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف أفضل الحلول التكنولوجية والأمنية، وذلك لترسيخ الأمن والاستقرار في بلادنا الحبيبة.