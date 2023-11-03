أكاديمية سيف بن زايد ومديريات «شرطة أبوظبي» ترفع العَلم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومديريات شرطة العين والظفرة والمرور والدوريات وترخيص السائقين والآليات وإدارات شرطة أبوظبي بيوم العَلم ورفعته عالياً خفاقاً على ساريات الأعلام بمبانيها الرئيسية، تجسيداً لمشاعر الفخر والاعتزاز بمكتسبات دولة الإمارات العربية المتحدة المتلاحقة.

وثمن مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومديرو المديريات إنجازات مسيرة الوطن المتقدمة في مجال الأمن والأمان محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكدين أن يوم العَلم يأتي للاعتزاز برمز الوحدة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.

ورفعت مديرية شرطة العين عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً فوق سارية مبناها تعبيراً عن الحب والولاء للوطن والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية ليبقى عَلم الدولة رمزاً وطنياً للعزة والكرامة والرقي.

ونظمت مديرية شرطة منطقة الظفرة احتفالية بيوم العلم مؤكدة أنه يعد رمزاً للهوية الوطنية ووحدة وتلاحم شعب دولتنا الحبيبة ومدى حبه وانتمائه لهذه الأرض الطيبة وتعبيراً صادقاً عن الولاء للوطن وقيادته الحكيمة.

كما احتفلت مديرية المرور والدوريات بيوم العَلم، حيث رفعت عَلم الدولة في مبنى الإدارة تجسيداً للولاء والانتماء للوطن مؤكدة أن يوم العَلم يعد مناسبة وطنية غالية وعزيزة على نفوسنا ونفذ فريق دورية السعادة بإدارة مرور العين مبادرة توزيع أعلام دولة الإمارات والورود وكتيبات قصص مرورية على المراجعين في مركز إسعاد المتعاملين بإدارة مرور العين ومحطة أدنوك الغيل بالتعاون مع قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - العين وشارك في الاحتفاء بعَلم الدولة، هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشركة أدنوك للتوزيع وأعضاء من منظومة «كلنا شرطة» بقسم شؤون الشرطة المجتمعية وقسم الموروث الشرطي بالزي الشرطي القديم.

ورفعت مديرية ترخيص السائقين والآليات عَلم الدولة على سارية مبناها تعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات الغالي وتأكيداً لروح الانتماء والفخر لإمارات الخير والعطاء والقيادة الرشيدة وجددت العهد والولاء للقيادة الحكيمة على تقديم الغالي والنفيس من أجل وطن العطاء والخير.

واحتفلت إدارة المراسم والعلاقات العامة برفع عَلم الدولة، تضمنت المراسم إطلاق العازي لحرس الشرف «سلام قف» تبعه رفع عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة مع نداء «سلام العَلم» بالفرقة الموسيقية ثم عزف «السلام الوطني» لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفل قسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي بيوم العَلم برفعه أمام متحف المقطع حيث يعتبر المقطع البوابة التي تشرف عليها الشرطة لدخول مدينة أبوظبي منذ خمسينيات القرن الماضي، وامتداداً تاريخياً للمنطقة وشاهداً على التطور والتقدم وجاءت الاحتفالية تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.