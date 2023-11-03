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ضاحي خلفان: يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً

ضاحي خلفان: يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً
4 نوفمبر 2023 01:28

دبي (وام)

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قال معالي الفريق ضاحي خلفان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية: إن يوم العَلم الإماراتي يشكّل مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، ويعد من أعظم الأيام التي يتذكرها شعب الإمارات، يوم أن رُفع العَلم الإماراتي بأيدي مؤسسي الاتحاد وأبناء هذه الأرض الطيبة، وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإخوانهما حكام الإمارات، ليعلن عن بزوغ فجر مُشرق، وولادة نجم جديد في هذا العالم اسمه دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بمناسبة «يوم العَلم»، بحضور لفيف من قيادات المؤسسة والعاملين بها وطالبات كليتي دبي الطبية للبنات ودبي للصيدلة للبنات وطلاب المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم.

ضاحي خلفان
الإمارات
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