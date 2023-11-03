وزارة الدفاع تحتفل بيوم العلم

أبوظبي (وام)

احتفلت وزارة الدفاع بمقرها في أبوظبي بيوم العلم، وحضر الاحتفال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وقال معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع: إن يوم العلم يعتبر مناسبة وطنية أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بعلم الإمارات تأكيدًا على تلاحم مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين لرفع العلم بتوقيت واحد وقلب واحد فوق كل منشأة ومؤسسة وبيت، فهو رمز للسيادة واللحمة الوطنية يجسد قيم الولاء والحب لهذا الوطن العزيز على قلوبنا.

من جانبه قال معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة: «إن يوم العلم هو خير تعبير عن قصة وطن ومسيرة نجاح قادها الآباء المؤسسون، وتمضي على دربها قيادتنا الرشيدة حتى أصبحت الإمارات أيقونة نفاخر بها الأمم، وعنواناً للتميز والابتكار والتنافسية، وعاصمة للتسامح والتعايش والقيم الإنسانية».

ويعد هذا اليوم مناسبة تحتفي بها المؤسسات والأفراد بالعلم، حيث يلتف حول ساريته المواطنون والمقيمون في الدولة مما يبرز وحدة أبناء الوطن واعتزازهم بإنجازاته.