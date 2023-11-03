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علوم الدار

أمين عام «الوطني»: يوم العلم يجسد قيم الوفاء والولاء

عمر عبد الرحمن النعيمي
4 نوفمبر 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أن «يوم العلم» يمثل تقديراً لرمز وطني كبير الدلالة والمعنى وتعبيراً عن قيم التلاحم الوطني والترابط بين مكونات المجتمع الإماراتي وفئاته كافة، وتجسيداً لما يكّنه شعب الإمارات من مشاعر ولاء وانتماء إلى الوطن وقيادته الرشيدة.
وقال: إن دولة الإمارات تحتفل في الثالث من نوفمبر بمعاني التلاحم وبناء الأوطان، بفضل من الله تعالى وعزيمة الأوائل المؤسسين الذين استوعبت رؤيتهم الماضي العريق، وتجاوزت بصيرتهم الحاضر لتلامس آفاق المستقبل، والاحتفاء والفخر بمسيرة النمو والازدهار التي ينعم بها وطننا اليوم، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

عمر عبد الرحمن النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
يوم العلم
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