أحمد بن حميد: علم الإمارات رمز للأصالة وعنوان لوطنٍ شامخ بأمجاده

عجمان (الاتحاد)

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان: تسمو نفوسنا وتشمخ رؤوسنا اعتزازاً بعلم إماراتنا الذي نحتفي به ونرفعه عالياً ليزيّن سماء الوطن، ويعكس حبّه المحفور ليس في قلوب أبناء الإمارات وحسب، بل في قلب كل من يقطن على أرضها المعطاء التي يستظل الجميع تحت ظلّ أمنها وسلامها وتسامحها ورقيّها الحضاري. علم الإمارات رمزٌ للأصالة، وعنوان لوطنٍ شامخ بأمجاده.. وطنٌ يلتفُّ أبناؤه حول قيادته الملهمة التي تستشرف مستقبله الزاهي، وتقوده نحو الذُرى في شتّى المجالات. وأضاف: يوم العَلم هو احتفالية وطنية استثنائية نتّحد فيها جميعاً كي نجدّد انتماءنا وولاءنا لهذا البلد البهيّ بماضيه وحاضره، والواعد بالمزيد من الروائع في قادم أيامه، ونؤكد التزامنا بالحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجاز لتحقيق الطموحات وضمان مستقبل مستدام لأجيال الغد.