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راشد بن حميد: الثالث من نوفمبر شاهد على تلاحم القيادة والشعب

راشد بن حميد: الثالث من نوفمبر شاهد على تلاحم القيادة والشعب
4 نوفمبر 2023 01:33

عجمان (وام)

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يوم العلم
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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن الثالث من نوفمبر تاريخ راسخ في الأذهان وفي القلوب، حيث تحتفي فيه دولة الإمارات بمناسبة وطنية غالية وهي «يوم العَلم»، ليكون شاهداً على تلاحم الشعب والقيادة على حب راية الاتحاد، ويجدد فيه الولاء لقيادة حكيمة نهجها السعادة والريادة. وأضاف، أن راية الاتحاد رفرفت عالياً في كل مكان، فقد قدم أبناء الوطن المخلصون الإنجازات في كل بقعة في العالم، وتمكن أبناء الاتحاد من الوصول لأبعد من حدود الأرض، فعانقوا السماء ورفعوا علم الإمارات في الفضاء.
وأكد أن الإمارات ومنذ تأسيسها أصبحت نموذجًا مشرقاً لدولة تستقبل بين أكنافها الجميع ليعيشوا في رحابها في سلام وأمان، لافتاً إلى أن والدنا المغفور له زايد الخير سخر حياته لوحدة الوطن، وسار على نهجه قادة عظماء أكملوا المسيرة وحفظوا الأمانة، لتتصدر بلادنا قوائم المجد والرفعة.

راشد بن حميد النعيمي
الإمارات
عجمان
يوم العلم
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