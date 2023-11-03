عمار النعيمي: الثالث من نوفمبر علامة مضيئة في تاريخنا

عجمان (وام)

قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً بجانب متحف مصفوت في عجمان، حيث تم عزف تحية العلم أثناء رفعه والسلام الوطني.

وشارك في احتفال رفع العلم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ. كما شارك في مراسم رفع العلم عدد من مدراء الدوائر والمسؤولين وطلبة وطالبات مدارس منطقة عجمان التعليمية الذي رددوا النشيد الوطني أثناء رفع العلم، حيث عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة بالعزة والرفعة. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عقب الانتهاء من مراسم رفع العلم، إننا اليوم نرفع راية فخرنا ورمز هويتنا والذي يُجسّد وحدتنا ويُرسّخ معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته والوفاء للمؤسسين.



إرث حضاري

وأضاف سموه، نستذكر في هذا اليوم ما قدمه لنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون، رحمهم الله جميعاً، من إرث حضاري فريد وترسيخ قيمة الإنسان وبنائه وتسليحه بالعلم والمعرفة والقيم الإماراتية الأصيلة، ودولة يشار إليها بالبنان ومسيرة مباركة حافلة بإنجازات ريادية وعلامات مضيئة.

وأشار سموه الى أن احتفالنا برفع علم الإمارات هو احتفال بمسيرة وطن حقق إنجازات رائدة ومشهودة وأصبح القدوة والنموذج والمثال، والملهم لكافة الدول والشعوب وذلك بهمة وعزم وإخلاص وعطاء وبذل أبناء زايد.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الثالث من نوفمبر سيظل علامة مضيئة في تاريخنا ومناسبة لاستمرار المسيرة المباركة وتجديد الولاء لقيادتناالرشيدة ببذل الغالي والنفيس ليظل علم دولتنا رمزاً عالمياً للتميز والتقدم والتفرد والشموخ، يُعبّر عن البيت المُتوحَّد وعن اتحادنا الراسخ والمتجذر في قلوبنا ونفوسنا جميعاً.



مصفوت

تحظى منطقة مصفوت بتاريخ عريق، وهي غنية بالمواقع التاريخية والأثرية المهمة، كمتحف «مصفوت»، الذي يعد شاهداً على تاريخ المدينة عبر رحلة زمنية تمتد منذ 5000 عام، و«قلعة مصفوت»، الواقعة أعلى قمة جبلية مرتفعة، ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، ومسجد بن سلطان، الذي تم بناؤه في عام 1815 ميلادية.