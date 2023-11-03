نهيان بن زايد: علمنا رمز للسيادة وشعار للانتماء

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مراسم رفع علم دولة الإمارات على سارية استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي.وبدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني، تزامناً مع رفع سموه علم الدولة رمز ووحدة البلاد وعنوان منجزاتها الحضارية.

وأكد سموه أن «يوم العلم» يجسّد عزة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، بصفته رمزاً للسيادة وشعاراً للانتماء.

وقال سموه بمناسبة الاحتفاء بـ «يوم العلم» الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام: «ننتهز هذه المناسبة الوطنية لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، وشعب الإمارات».

وأشار سموه إلى أن العلم يجسّد تميّز الإمارات في مسيرتها التنموية الزاخرة بالإنجازات في جميع القطاعات، فغدت نموذجاً عالمياً رائداً ومثالاً يحتذى في السلام والتعايش، تحت راية واحدة يستظل بها الجميع من مواطنين ومقيمين.

وأضاف سموه: «نجدد العهد والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، رافعين الراية عاليةً خفاقة، ملتفين حولها لصونها، مواصلين العمل والجد والاجتهاد لنكمل مسيرة النهضة والتنمية، حاملين طموحاتنا وآمالنا إلى أبعد مدى... حفظ اللهُ الإمارات قيادة وشعباً، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء». وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الاحتفال بيوم العلم هو احتفال برمز السيادة والعزة واللحمة الوطنية والانتماء لدولة الإمارات.

وقال: «يطيب لي أن أتقدم في هذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، سائلين المولى عز وجل دوام العزة والازدهار والأمان لدولتنا الحبيبة».

وأضاف: «يمثل يوم العلم مناسبة وطنية مميزة، حيث نحتفل بعلمنا الذي يرمز إلى تاريخ حافل بالإنجازات والتقدم والرقي، والذي يعبّر عن وحدتنا وانتمائنا لهذا الوطن العظيم، ويجسّد روح العزم والتفاني والعمل الجاد، ما ساهم في بناء دولتنا وجعلها في مصاف الدول المتقدمة حول العالم... في هذا اليوم المميز، نجدد التزامنا بالمضي قُدماً في مسيرة التنمية والتقدم، متسلحين بالعلم والمعرفة لتحقيق أهدافنا الوطنية، ساعين لتوفير البيئة المثلى للتنمية في كافة المجالات».

وتقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة «يوم العلم»، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقال سموه - في كلمة بهذه المناسبة -إن الاحتفالات بيوم العلم التي تعم كافة أرجاء الدولة، تروي في مشهد زاخر، مسيرة وطننا الشامخ بإنجازاته المتجددة على مدار العقود الماضية، ورؤية قيادتنا الرشيدة الطموحة والتي تسابق الزمن لتعزيز مكانة الإمارات في صدارة دول العالم في شتى المؤشرات والمجالات. وأضاف سموه «نستذكر في هذه المناسبة الوطنية قبل أكثر من 50 عاماً حين اجتمعت أيادي شيوخنا حكام الإمارات المؤسسين، يتقدمهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على التلاحم والتماسك الوطني، وها نحن اليوم على العهد بالتمسك والمحافظة على هذا التلاحم والتعاضد تحت راية علم دولة الإمارات الخفاقة، ولترتقي معه إنجازات دولتنا الحبيبة تحت راية قيادتنا الرشيدة. واختتم سموه«ونحن نحتفي بيوم العلم، فإننا نتعهد جميعاً بالمحافظة على مكتسبات وطننا الغالي، ونستنهض العزم والإصرار على استكمال تأدية الرسالة والريادة وبذل مزيد من العطاء، والعمل من أجل ترسيخ تقدمنا وتحقيق المزيد من النجاحات والطموحات».