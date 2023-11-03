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ولي عهد أم القيوين يرفع عَلم الدولة في حديقة الخور

راشد بن سعود خلال الفعاليات بحضور كبار المسؤولين والضباط (وام)
4 نوفمبر 2023 01:33

أم القيوين (وام)

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يوم العلم
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رفع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، علم الدولة في حديقة الخور في أم القيوين، وذلك بمناسبة يوم العلم.
وقال سموه، في كلمة بهذه المناسبة، يجسد هذا اليوم منظومة القيم الوطنية التي يتمسك بها الجميع، من ولاء وانتماء وفخر واعتزاز واستعداد للتضحية من أجل الوطن بكل غال ونفيس، فحينما يشارك الجميع أطفالاً وشباباً ورجالاً ونساءً، مواطنين ومقيمين، في فعاليات هذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن، فإنما يؤكدون أن هذا الوطن بكامل فئاته تظلهم راية واحدة ويجمعهم هدف واحد وهو خدمة الوطن ورفعة رايته على الدوام. وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين أن علم الإمارات هو رمز السلام والأمان والفرح والسعادة التي يعيشها جميع المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة، ويشكل يوم العَلم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة الإمارات في جميع المجالات، واليوم تشارك جميع الجهات والمؤسسات برفع علم الإمارات، تعبيراً عن مشاعر الفخر والانتماء للدولة، وتجديداً لعهد الولاء لنواصل معاً مسيرة الإمارات التنموية الرائدة في القطاعات كافة. 

ولي عهد أم القيوين
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أم القيوين
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راشد بن سعود المعلا
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