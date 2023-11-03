ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد القاسمي يشهدان مراسم يوم العَلم

الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبةً وطنية عزيزة يحتفي خلالها شعب الإمارات في كل عام بما تحمله راية الدولة من معاني وقيم، ويؤكدون عملهم الدائم على رفعته والوصول به أعلى المنجزات التي تطمح لها القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس في جزيرة العلم، مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات يوم العلم الذي يقام سنوياً في الثالث من نوفمبر.

ولفت سموه إلى أن علم الإمارات ظل طيلة مسيرة الدولة في أرفع المستويات والمحافل التي شاركت بها الدولة ليعكس طموحها العالي وشموخ شعبها، والمواقف المشرفة للقيادة الرشيدة، ويمثل علم الدولة رمزاً سامياً يعبر عن وحدة الاتحاد، والأسس الرصينة التي تقوم عليها الدولة، والعمل والاجتهاد والتفاني الذي يتسم به شعب الإمارات مما ساهم في تحقيق التقدم والازدهار.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، إن يوم العلم مناسبة وطنية خالصة تتجلى فيها معاني الفخر والاعتزاز بالوطن، من كل أفراد المجتمع، مقدمين فيه التقدير والامتنان إلى القيادة التي لا تألوا جهداً في سبيل رفع راية الوطن، على خطى القادة المؤسسين الذين عملوا لتكون هذه الراية شامخة في كل المحافل.

وأضاف سموه: نستذكر في يوم العلم أنه رمز الوطن، وأن الارتباط به يتضمن كل المعاني الوطنية السامية، والتي تعني التطور والنماء والازدهار والاتحاد، وتحت ظله ينعم المجتمع بالرخاء والأمن والأمان.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة ضباط وأفراد من القيادة العامة لشرطة الشارقة والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة التي عزفت السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع علم البلاد عالياً في سماء الوطن، اعتزازاً بيوم العلم.

حضر فعاليات «يوم العلم» إلى جانب سموهما كل من، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي.