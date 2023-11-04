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علوم الدار

الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة

الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة
4 نوفمبر 2023 11:18

قال المركز الوطني للأرصاد إن الطقس خلال الأيام من السبت إلى الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وتتأثر الدولة اعتباراً من اليوم بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية رطبة وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق محدودة.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

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البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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