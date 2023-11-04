الأحد 5 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة(أرشيفية)
4 نوفمبر 2023 14:20

إبراهيم سليم (أبوظبي)هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.كما هبت رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام أحياناً في عمق الخليج العربي.ووفقاً للمركز تشهد الدولة حالة جوية في الفترة من السبت 4 إلى الأربعاء 8 نوفمبر 2023، إذ تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية رطبه وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق محدودة. 
وأوضح المركز أن الطقس من السبت إلى الأربعاء: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة. 
 وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.
والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
وشملت مناطق هطول الأمطار حتى الآن، الختم، ورزين، والوثبة، والشوامخ وبني ياس والرياض، والعجبان في أبوظبي. والخزنة، وسويحان بالعين.
كما هطلت على الكورنيش والخان، والرقة، وحلوان، والموافجة والبطائح، وطريق خورفكان الذيد، وفلي بالشارقة، 
ووادي البيح، وأذن، برأس الخيمة، ومدينة هند، والليسلي، وطريق جبل علي، والهباب، والمرموم بدبي، وطريق الشيخ محمد بن راشد من بني ياس الرياض بأبوظبي.
وفلج المعلا بأم القيوين، والحلاة بالفجيرة، والمنامة بعجمان.

أخبار ذات صلة
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
أمطار غزيرة
الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
علوم الدار
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
اليوم 01:29
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
اليوم 01:29
سلطان بن أحمد القاسمي في حديث مع شما بنت محمد بن خالد (وام)
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم
اليوم 01:29
سلطان الجابر
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي غداً
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©