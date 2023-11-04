"الموارد البشرية" تطلق "حقائب إرشادية" لتعزيز الوعي بقرارات التوطين ومزايا "نافس"

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أدلة توعوية للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص "حقائب إرشادية"، بهدف تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج "نافس"، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و"نافس" للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

وقالت وداد الشملان، مدير إدارة الإرشاد المهني في وزارة الموارد البشرية والتوطين " تحرص الوزارة على تعزيز المعرفة والمعلومات حول المزايا التي يقدّمها برنامج نافس للمواطنين سواء من خلال الدعم المالي أو البرامج التدريبية، وتوعية الشركات الخاصة بأهمية الالتزام بنسب التوطين المطلوبة منها وفق القرارات المعمول بها، بالإضافة إلى توضيح التبعات القانونية التي تترتب على عدم الإمتثال لهذه القرارات".

وأضافت " تلتزم الوزارة بتطبيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات فيما يتعلّق بملف التوطين في القطاع الخاص الذي يعدّ قطاعاً حيوياً ورائداً ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، وتأتي الحقيبتان لتسهما في توضيح كلّ ما يتعلق بالبرنامج وبخطط التوطين وأهمية انضمام الكوادر الإماراتية إلى القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ دور هذه الكوادر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة في الدولة".

وتناولت الحقيبة التوعوية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص 11 محوراً ركّزت على منصّة "نافس" الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، والتوطين الصوري والمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بها، والتأمين ضدّ التعطّل عن العمل، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وخدمة الإرشاد المهني، ومكتبة المواد التوعوية والإرشادية، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.

بينما تضمّنت الحقيبة التوعوية لشركات القطاع الخاص تسع محاور شملت منصة "نافس" الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، ومستهدفات التوطين، والشكاوى المتعلقة بإجراءات التوطين والمخالفات والجزاءات الإدارية، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.

ويمكن الاطلاع على الحقيبتين التوعويتين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ومنصة "نافس" الإلكترونية إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ "نافس".

