الأحد 5 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار النعيمي يزور المواطن علي سعيد البدواوي في منزله بمصفوت

عمار النعيمي يزور المواطن علي سعيد البدواوي في منزله بمصفوت
4 نوفمبر 2023 15:24

 زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المواطن علي سعيد البدواوي وذلك بمنزله في منطقة مصفوت بعجمان.

ورحب البدواوي بزيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة دليل على تأصيل مبادئ التواصل والتلاحم التي عرف بها مجتمع دولة الإمارات والتي تحكم العلاقة النبيلة بين القيادة والشعب والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي: الرياضات التراثية جزء أساسي من الثقافة والهوية الوطنية
«العنابي» يُعمق جراح «البركان» بهدف فاكوندو

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم.. سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمار النعيمي
عجمان
مصفوت
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
علوم الدار
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
اليوم 01:29
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
اليوم 01:29
سلطان بن أحمد القاسمي في حديث مع شما بنت محمد بن خالد (وام)
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم
اليوم 01:29
سلطان الجابر
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي غداً
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©