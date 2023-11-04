شرطة دبي تضبط 24 مركبة ودراجة نارية استعرض سائقوها بتهور خلال الأمطار

ضبطت شرطة دبي 24 مركبة ودراجة نارية ارتكب سائقوها أعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة في منطقة الروية، وذلك رغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية أثناء سقوط الأمطار.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إنه تم حجز 19 مركبة و5 دراجات نارية، وتحرير 35 مخالفة خطرة لسائقين قاموا بأعمال استعراض خلال الفترة التي شهدت سقوط الأمطار.

ونوه إلى أن سائقي المركبات المحجوزة والدراجات ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز، شملت القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، فضلا عن قيادة مركبة تصدر ضجيجاً، وخروج بعض الركاب من النوافذ، مشيراً إلى أنه تم حجز المركبات والدراجات النارية وتحرير مخالفات عدة شملت قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل قيمة فك حجز المركبات إلى 50.000 درهم.

وأوضح أن المخالفات تركزت في منطقة الروية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور استعدت من خلال تكثيف الدوريات المرورية في المنطقة للحد من تلك التصرفات السلبية وضبط الطريق بفاعلية عالية، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط وحجز المركبات والدراجات النارية المشاركة في ارتكاب المخالفات الخطرة وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال إن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، لافتاً إلى أنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

وحذر اللواء سيف المزروعي، من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، موضحا أن القانون يعاقب قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم؛ وشدد على عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات الخطرة ومنها الاستعراض أو التفحيط.



