تحت رعاية رئيس الدولة.. العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" غداً في جزيرة ياس

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يقام العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" غداً الموافق 5 نوفمبر 2023 في جزيرة ياس.

العرض، الذي تنظِّمه وزارة الدفاع، يسلِّط الضوء على مستوى جاهزية القـوات المسلحة الإماراتية، ويبرز ما تمتلكه من قدرات وتقنيات عسكرية متطورة.

وضمن فعاليات العرض العسكري "حصن الاتحاد 9” في جزيرة ياس، تستقبل القرية الترفيهية العائلية جميع أفراد المجتمع لزيارة المعرض والمتحف العسكري فيها، والاستمتاع بالألعاب وفعاليات الأطفال.