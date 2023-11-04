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علوم الدار

تحت رعاية رئيس الدولة.. العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" غداً في جزيرة ياس

تحت رعاية رئيس الدولة.. العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" غداً في جزيرة ياس
4 نوفمبر 2023 15:12

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يقام العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" غداً الموافق 5 نوفمبر 2023 في جزيرة ياس.

العرض، الذي تنظِّمه وزارة الدفاع، يسلِّط الضوء على مستوى جاهزية القـوات المسلحة الإماراتية، ويبرز ما تمتلكه من قدرات وتقنيات عسكرية متطورة.

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وضمن فعاليات العرض العسكري "حصن الاتحاد 9” في جزيرة ياس، تستقبل القرية الترفيهية العائلية جميع أفراد المجتمع لزيارة المعرض والمتحف العسكري فيها، والاستمتاع بالألعاب وفعاليات الأطفال.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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