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الطاير يكرم "أبطال المواصلات"

الطاير يكرم "أبطال المواصلات"
4 نوفمبر 2023 15:43

كرّم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الأشخاص الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة، من فئات الجمهور وأصحاب الهمم، وذلك في إطار احتفالات الهيئة بالذكرى الرابعة عشرة لإطلاق مبادرة "يوم المواصلات العامة"، التي تقام هذا العام تحت شعار "الرياضة في طريقك"، وتزامناً مع الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس الهيئة.

وشمل التكريم ثلاثة فائزين عن فئتي الجمهور، وأصحاب الهمم، الذين استخدموا المواصلات العامة خلال آخر خمسة أعوام.

وهنأ معاليه المكرمين، وعبر عن تقديره للأشخاص، الذين جعلوا من وسائل النقل الجماعي، الوسيلة المفضلة لتنقلهم اليومي في إمارة دبي، مؤكداً حرص الهيئة على تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي، وفق منظومة النقل الجماعي المتكاملة التي تتميز بها دبي، وتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بخدمة المتعاملين للمستوى العالمي.

وكرم معاليه ستة فائزين من "أبطال المواصلات العامة"، الأكثر استخداماً للمواصلات العامة، وشمل التكريم ثلاثة فائزين عن فئة أصحاب الهمم، وهم: ديرن باتيا - 8000 - رحلة، وسالم السماحي - 7000 - رحلة، ومحمد عبد القادر - 6750 - رحلة، كما كرم ثلاثة فائزين عن فئة المستخدمين من الجمهور، وهم محمد أبوبكر - 15900 - رحلة، ومحمد أحمد زادا - 14422 - رحلة، وسراج الدين عبدالقادر - 13900 - رحلة.

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وحصل الفائزون بالمركز الأول في الفئتين، على مليون نقطة "نول بلس" لكل فائز، والثاني على 700 ألف نقطة، والثالث على 500 ألف نقطة.

وتواصل هيئة الطرق والمواصلات خلال الفترة الحالية احتفالاتها بيوم المواصلات العامة الرابع عشر تحت شعار "الرياضة في طريقك"، بهدف إيصال رسالة إيجابية للمجتمع لتأكيد دور الهيئة في دعم الصحة العامة واللياقة البدنية لأفراد المجتمع من خلال تشجيعهم على التنقل باستخدام المواصلات العامة.

وخصصت الهيئة عدداً من المبادرات والأنشطة احتفالا بالمناسبة تتعلق بإطلاق مبادرة "واجهة تحديد الموقع - GPS CANVAS"، باستخدام المواصلات العامة وتشجيع الجمهور على استخدام خط السير نفسه، وإطلاق لعبة رقمية تفاعلية على الهواتف الذكية، للمشاركة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتخفيف البصمة الكربونية.

المصدر: وام
هيئة الطرق والمواصلات
مطر الطاير
المواصلات العامة
دبي
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