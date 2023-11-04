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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 نوفمبر 2023 17:15

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج في العمق فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35 والجزر الأول عند الساعة 01:03 .

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بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:14 والمد الثاني عند الساعة 04:40 والجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 20:48.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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