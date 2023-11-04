ملك الأردن يستقبل عبدالله بن زايد والوزراء المشاركين في الاجتماع التنسيقي العربي

استقبل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية ودولة قطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين شاركوا في الاجتماع التنسيقي العربي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحضر اللقاء معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

وقد نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .. تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الرخاء والازدهار.

فيما حمل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.