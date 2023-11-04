الأحد 5 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية منطقة الظفرة تؤكد جاهزيتها لحالات التقلبات الجوية

بلدية منطقة الظفرة تؤكد جاهزيتها لحالات التقلبات الجوية
4 نوفمبر 2023 22:12

 تواصل مراكز التواجد البلدي في مدن منطقة الظفرة استعداداتها لحالات التقلبات الجوية وذلك من خلال توفير الصهاريج ومضخات المياه والمعدات والعمالة المدربة، وجاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة إضافة إلى التأكد من جاهزية وكفاءة شبكة تصريف مياه الامطار بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة وتوفير بيئة آمنة.

وأهابت بلدية منطقة الظفرة بضرورة الإبلاغ عن حالات الطوارئ بسبب التقلبات الجوية مثل تجمع المياه أو تطاير المواد والأشجار التي قد تعرقل حركة السير والمرور عبر التواصل على رقم الطوارئ 993.

أخبار ذات صلة
بلدية الظفرة تحتفل بـ«يوم العلم»
اختتام فعاليات الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة في مدينة زايد

ويكثف الفريق الإعلامي التواصل الميداني الفعال مع فرق الطوارئ ومتابعة حالة التقلبات الجوية وتوعية الجمهور وإبراز دور البلدية واستعداداتها للتعامل مع تقلبات الأحوال الجوية.

وترسل "غرفة الطوارئ واستمرارية الأعمال " التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى جميع فرق الطوارئ والتواصل مع المقاولين العاملين مع البلدية والشركاء الاستراتيجيين إلى جانب التأكيد على جاهزية جميع فرق الطوارئ والمعدات والآليات.

المصدر: وام
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
علوم الدار
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
اليوم 01:29
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
اليوم 01:29
سلطان بن أحمد القاسمي في حديث مع شما بنت محمد بن خالد (وام)
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم
اليوم 01:29
سلطان الجابر
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي غداً
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©