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علوم الدار

إلزام مالك عزبة بتسليم المدعي أغراضه الشخصية

إلزام مالك عزبة بتسليم المدعي أغراضه الشخصية
5 نوفمبر 2023 01:27

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في نزاع بين مالك عزبة وشاكي  بالموافقة على طلب الشاكي، وإلزام المالك بتمكين الشاكي من أخذ أغراضه الشخصية الموجودة بداخل الكرفان الواقع في عزبة المدعى عليه، وألزمت المالك بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المواد 134، 135، 133 من قانون الإجراءات المدنية.  وكان شاك قد أقام دعوى قضائية ضد مالك عزبة نظير عدم تسليمه لأغراضه الشخصية، الموجودة داخل الكرفان الواقع في أرض مالك العزبة، وإلزام مالكها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الشاكي من أخذ أغراضه الشخصية من عزبة مالك العزبة، فاستأنف مالك العزبة الحكم، وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن مالك العزبة على الحكم، وحددت المحكمة يوما للنطق بالحكم.
الأغراض
أوضحت المحكمة أن مالك العزبة لم يمانع سابقاً في أخذ الشاكي لأغراضه الشخصية، وقرر أنه لم يستلم منه تلك الأغراض ولا يعلم نوعيتها، ولكنه لا يمانع في أخذ الشاكي لأغراضه إن وجدت، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام مالك العزبة بتمكين الشاكي من أخذ أغراضه الشخصية الموجودة بداخل الكرفان الواقع في عزبة المالك.

محكمة أبوظبي
أبوظبي
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