الأحد 5 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورشة عمل عن قطاع «التميز والريادة» في شرطة دبي

مشاركون في الورشة (من المصدر)
5 نوفمبر 2023 01:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تنظم برنامج توعية حول مبادرة «التزامكم سعادة»
«ويتيكس» يستقطب الشركات الداعمة للمجمّعات السكنية المستدامة

بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ورشة العمل الخاصة بقطاع «التميز والريادة»، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 –2033.
وأكد اللواء العبيدلي خلال افتتاح فعالية الورشة التي تم تنظيمها بحضور مديري الإدارات العامة ونوابهم في قطاع التميز والريادة وعدد من رؤساء مجالس شرطة دبي، والسيدة منى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد، أن الورشة الخاصة بقطاع «التميز والريادة» تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على عقد مجموعة من ورش عمل تُعرف بورش «مجموعات التركيز الاستراتيجي» للخروج بأفكار ورؤى من مختلف القطاعات الشرطية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية 2024 –2033.
وبين أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي، ووضع الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وبحث التوجهات المُستقبلية لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.
وعقب كلمة اللواء العبيدلي، استمع مديرو الإدارات العامة ونوابهم ورؤساء المجالس إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المُستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 – 2033، حيث بحث المشاركون آفاق المستقبل والرؤى، ووصولاً إلى وضع مجموعة من التوصيات الداعمة للخطة الاستراتيجية.

شرطة دبي
دبي
عبدالله خليفة المري
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
علوم الدار
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
اليوم 01:29
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
اليوم 01:29
سلطان بن أحمد القاسمي في حديث مع شما بنت محمد بن خالد (وام)
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم
اليوم 01:29
سلطان الجابر
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي غداً
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©