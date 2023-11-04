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شرطة دبي تنظم برنامج توعية حول مبادرة «التزامكم سعادة»

شرطة دبي تنظم برنامج توعية حول مبادرة «التزامكم سعادة»
5 نوفمبر 2023 01:27

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، برنامج توعية في مدرسة المعارف الخاصة بدبي؛ بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال محاضرة التوعية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة في مدرسة المعارف، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

شرطة دبي
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