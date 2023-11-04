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بلدية أبوظبي توزع شتلات الغاف والأعلام

خلال توزيع الأعلام (من المصدر)
5 نوفمبر 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز التواجد البلدي- بني ياس التابع لبلدية مدينة أبوظبي مبادرة مجتمعية بعنوان «غافة وعلم»، بالتعاون مع «بوابة الشرق مول»، وشركة فحام، ومشتل تشجير.
وتضمنت المبادرة توزيع الأعلام على أفراد المجتمع مرتادي «بوابة الشرق مول» ومشاركتهم احتفالاتهم بيوم العلم، كما تم على مدى يومين توزيع شتلات الغاف على سكان العديد من المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، بهدف التشجيع على ممارسة الزراعة، وتعزيز معايير الاستدامة، وجعل أبوظبي مدينة خضراء مستدامة.
كما تضمنت المبادرة نشر العديد من منشورات التوعية عبر الحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، والتي تتماشى مع طبيعة المبادرة وأهدافها. 

بلدية أبوظبي
الغاف
مركز التواجد البلدي
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