6 إجراءات لتأدية امتحانات الفصل الأول للطلبة أصحاب الهمم

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ستة إجراءات لتأدية امتحانات نهاية الفصل الأول للطلبة من فئة أصحاب الهمم في المدرسة الإماراتية. وجاء في سياسة الامتحانات المحدّثة أن تشكَّل اللجان الخاصة بهم في حال كانت الخطة التربوية الفردية تنصّ على ذلك، وتنفّذ جميع اختبارات أصحاب الهمم من الصف الخامس ولغاية الثاني عشر، بحسب السياسة المعتمدة للمواد من خلال الحضور الواقعي، على أن تنفَّذ ورقياً في الصفين الثالث والرابع. وبالنسبة للطلبة الذين يخضعون لخطة تربوية تحت بند مواءمة وتكييف، فيخضعون للامتحان المركزي ذاته المعدّ لبقية الطلبة مع تطبيق كل المواءمات الواردة في الدليل الإرشادي لامتحانات أصحاب الهمم، أما الطلبة الذين يخضعون لخطة فردية تحت بند «تعديل المنهج»، فيتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، على أن يعدّ الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية. كما خصصت مؤسسة الإمارات للتعليم من ضمن إجراءاتها نصف ساعة إضافية في الامتحانات الورقية للطلبة من فئة أصحاب الهمم.

وقد استحدثت المؤسسة ثلاثة إجراءات أخرى تخص فقط طلبة «الثاني عشر» لامتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024، وهي أولاً أن الطلبة من أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل منهج» لا يخضعون للامتحانات المركزية نفسها مع أقرانهم، وإنما توضع لهم امتحانات خاصة من قبل المعلمين الذين شاركوا في إعداد الخطة التربوية الفردية، سواء كان ذلك في اختبار نهاية الفصل أو نهاية العام. ومن الإجراءات المستحدثة أيضاً، إضافة الملاحظة في بطاقة الطالب لنهاية الفصل وشهادة نهاية العام، سواء تعديل منهج أو تكييف ومواءمة، وتشير إلى خطط الطلبة أصحاب الهمم ممّن لديهم تعديل في نواتج التعلّم. وأشارت المؤسسة إلى أن تنفيذ تلك الإجراءات يشترط فيها توقيع ولي الأمر والتعهّد بالموافقة على التطبيق.

واعتمدت المؤسسة مواعيد امتحان نهاية الفصل الأول التي تبدأ من 20 لغاية 23 نوفمبر لمواد الفئة «ب»العملية، ومن 24 إلى 29 نوفمبر لمواد الفئة «أ» النظرية، واستكمالها من 4 إلى 7 ديسمبر. وتستمر عطلة الشتاء للطلبة من 11 إلى 29 ديسمبر، وللمعلمين من 19 إلى 29 ديسمبر المقبل.