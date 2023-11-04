اتفاقية ثلاثية الأطراف للتدريب المهني والعملي للطلاب المواطنين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أن الطلاب المواطنين المستفيدين من برنامج التدريب المهني والعلمي، سيوقعون اتفاقية ثلاثية الأطراف لتأطير العلاقة مع المؤسسات التعليمية ومنشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع شبه الحكومي.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تبين أن الطالب أوالطالبة، اللذين وقع عليهما الاختيار يرغبان في التدريب العلمي والمهني ومدة هذا التدريب وأيام العمل وساعته ومكانه، ويكون الغرض من التدريب ضمان التطبيق العلمي للمعرفة النظرية التي اكتسبها الطلاب.

وتقوم جهة التدريب من القطاع الخاص أو شبه الحكومي بالاتفاق مع المؤسسة التعليمية، على مهام ومسؤوليات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمؤهلات والمهارات التي استند تصميم البرنامج التدريبي إليها.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، المرحلة التجريبية لبرنامج التدريب المهني والعملي «للطلبة المواطنين» من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.

وتستمر المرحلة التجريبية لمدة سنة، ويستفيد منها 3500 طالب وطالبة من مختلف المراحل، تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج «نافس».

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة التزام جميع أطراف الاتفاقية الثلاثية، بالامتثال لإطار التقييم المتفق عليه وفق مسؤوليات كل طرف بشكل تفصيلي، وعند استكمال برنامج التدريب المهني والعملي بنجاح.

ويكون الطلبة المشاركون من المدارس الثانوية الشريكة مؤهلين للحصول على المكافأة المادية بموجب اللوائح التنظيمية النافذة. علاوة على ذلك، يجوز للأطراف الاتفاق على أجور محددة بموجب اتفاق متبادل.

وتلتزم شركة القطاع الخاص أو شبه الحكومي، بنحو 8 أمور والتزامات تجاه الطلبة الذين يختارون للتدريب، وهي في نفس الوقت تمثل مزايا للطلبة المستفيدين من التدريب.

تتمثل هذه الأمور الثمانية في تدريب الطلبة على جميع المهارات اللازمة وفقاً للمتطلبات المهنية، وتوفير بيئة تدريبية مهنية تسهم في الارتقاء بمهارات وقدرات الطلبة، دون أن تعرض الطالب لتهديدات صحية بأي وجه من الوجوه.

وتسمح الشركة للطلبة بأخذ إجازة أسبوعية ليوم واحد على الأقل، يتفق عليها بين الأطراف قبل البدء بالتدريب، كما يسمح للطلبة بأخذ إجازة في حالة الضرورة أو بموجب الاتفاق بين الأطراف بشأن هذا النوع من الإجازات.

كما تتولى الشركة التقييم والمراقبة للطبه باستمرار طوال فترة سريان الاتفاقية لتمكين الطلبة من تحقيق الإفادة القصوى من التدريب، وتقوم الشركة بدفع مكافأة التدريب المتفق عليها للطرف الثاني بموجب الاتفاق بين الأطراف، إن انطبق ذلك، بالإضافة إلى توفير جميع أشكال الرعاية الطبية اللازمة في حالة الإصابة في أثناء التدريب أو بسببه.

وتمنح الشركة الطلبة شهادة في نهاية فترة التدريب، دون فرض أي رسوم على إصدارها، على أن تذكر هذه الشهادة جميع الأعمال التي أنجزها الطرف الثاني وتقييمات أدائه خلال فترة التدريب.

ويتضمّن برنامج التدريب مسارين: عام، ومهني، حيث يشمل المسار العام مدارس الثانوية العامة، والمتقدمة، بينما يشمل المسار المهني جميع مراحل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، المتخصّصة بالمناهج المهنية والتطبيقية والتقنية، على النحو الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم.

ووفقاً للاتفاقية الثلاثية، فعلى الطلبة 7 التزامات، تتعلق بالامتثال لساعات وعدد أيام التدريب المحددة المتفق عليها، والامتثال للسلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل عند التعامل مع صاحب العمل أو الزملاء، كما هو في مدونة قواعد السلوك وإجراءات الموارد البشرية داخل الشركة، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع أدوات وآلات العمل في حالة جيدة.

ويجب على الطلبة الامتثال للوائح الصحة والسلامة المهنية المعمول بها في الشركة، وعدم الكشف عن أي معلومات سرية أو الإفصاح عنها، واتباع الإرشادات والتعليمات حسب الأصول، بالإضافة إلى الحرص على إظهار صورة حسنة للشركة في جميع الأوقات.

روابط

يهدف البرنامج لتقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص لدعم عملية نقل المهارات وتعزيز العلاقات المهنية.