أمين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية: استضافة الإمارات «COP28» دفعة كبيرة لجهود العمل المناخي عالمياً

دبي (وام)

أشاد معالي الدكتور أشرف العربي الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، رئيس المعهد القومي للتخطيط بجمهورية مصر العربية بالتحضيرات الجارية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» نهاية الشهر الجاري، لتكون رابع دولة عربية تستضيف هذه «الفعالية العالمية»، وهو ما يؤكد اهتمام المنطقة العربية بضرورة التكيف مع التغيرات المناخية، ووضع حلول عاجلة تدعم العمل المناخي.

ولفت معاليه، على هامش انعقاد المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى أن المنطقة العربية تعتبر من المناطق الأقل تأثيراً من حيث الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري غير أنها في الوقت نفسه من بين الأكثر تضرراً منه.

وأكد معاليه أن استضافة الإمارات لـ «COP 28» سيعطي دفعة كبيرة وزخماً هائلا للجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، خاصة في ضوء المشاركات الدولية الواسعة المتوقعة في هذا الحدث العالمي المهم، وأثنى على النجاحات المتميزة والجهود الحثيثة للإمارات في ملف التحول إلى الطاقة الخضراء، وهو ما يصب في صالح دعم ملف العمل المناخي بدول المنطقة.

تقرير التنمية العربية

وأشار إلى إطلاق تقرير التنمية العربية في نسخته السابعة والذي جاء بمشاركة 4 جهات، هي: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والمعهد العربي للتخطيط بالكويت والمعهد القومي للتخطيط بجمهورية مصر العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».

وأضاف الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أن تقرير التنمية العربية ناقش عدداً من القضايا المهمة، مثل الأمن الغذائي وندرة المياه والتصحر، وقضايا تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى دور الباحثين الشباب في جلسات المؤتمر التي تناقش قضايا مهمة، من شأن مخرجاتها أن تساعد صناع القرار في المنطقة العربية من أجل تبادل الأفكار والتوصل إلى حلول في هذا المجال المهم.

التغير المناخي

تطرق إلى قضية التغير المناخي وانعكاساته على التنمية الاقتصادية العربية، موجهاً الشكر لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والقائمين عليها لاستضافة المؤتمر العلمي الـ7 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

وصُمِّمت المنصة الرائدة لتكون محوراً لتعزيز التعاون والمشاركة الهادفة بين الأديان، وذلك في سبيل تحقيق الغاية الأساسية التي تتمثل في «تشجيع العمل الفعال والطموح من أجل المناخ».