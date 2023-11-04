مجلس الفكر والمعرفة يناقش المنظومة التعليمية عند الأطفال

العين (وام)

عقد مجلس شما محمد للفكر والمعرفة جلسة حوارية، ضمن لقاءات القضايا التربوية والتعليمية، بعنوان: «هل المنظومة التعليمية قادرة على تنمية روح السؤال عند الأطفال؟»، بحضور رئيسة المجلس الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وأعضاء المجلس ونخبة من القيادات التربوية من مختلف إمارات الدولة بمقر مجلس الفكر والمعرفة بالعين.

وأضاءت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على كيفية جعل الأجيال المقبلة لديها القدرة والمهارة على صياغة السؤال وطرحه دون خوف أو قلق، مشيرة إلى أن سيطرة الخوف والتوتر على الطفل، نتيجة عدم استقبال المجتمع لأسئلته الصعبة والفطرية، تؤدي دائماً إلى الانعزال.

وقالت: «علينا تدريب الأطفال على مهارات طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات من خلال العلم والمعرفة والخبرات، من خلال منظومة تعليمية تعزز الثقة لديهم وتساهم في بناء الشخصية لديهم، مؤكدة أن كل ما وصل له العالم من تقدم أو ابتكار أو اختراع وحضارة كان مفتاحه الأول سؤالاً انبثقت عنه أبحاث ودراسات، عبر دائرة من الأسئلة المتسلسلة، وصولاً للإجابة عنها.

وأشارت إلى الحذر أثناء التعامل مع الأجيال الحالية، إذ أن التعليم بالتلقين أضحى غير مجد في زمن التكنولوجيا والانفتاح على العالم، وطالب اليوم ليس طالب الأمس، وعلينا إعداده للمستقبل وتمكينه من خلال استراتيجيات التعليم الحديثة ومهارات التفكير العليا، بما يرتقي بتفكيره.

من جانبهم، شارك الحضور بطرح التجارب والآراء من خلال الميدان التربوي، أو من خلال التعامل والحوار مع أفراد الأسرة، واجتمعت الآراء على أهمية التدريس الفعال باستخدام استراتيجيات التعليم الحديثة، مع التوازن ما بين دور المنهاج والمعلم وأولياء الأمور، والتركيز على دور المعلم بشكل رئيسي، لمنح الطالب الفرصة ليكون صادقاً في تفكيره، حراً في طرح سؤاله، لتتوازن مخرجات التعليم مع مهارات الحياة وبناء شخصيته.