الأحد 5 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم

سلطان بن أحمد القاسمي في حديث مع شما بنت محمد بن خالد (وام)
5 نوفمبر 2023 01:29

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الشارقة جاهز لـ «تحدي الصدارة» الآسيوية أمام ناساف
سلطان بن أحمد القاسمي يثمّن جهود «تريندز» العلمية والبحثية والمعرفية

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وذلك في مكتب سموه في الجامعة.
وقّع المذكرة كل من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات الخاصة بتبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الأنشطة والفعاليات والاستشارات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة، منها التعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية والاستشارات، والتعاون في طرح وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متقدمة ودبلومات مهنية في مجالات عدة، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية والتسويق والترويج للأنشطة والبرامج للطلبة الخريجين.
فرص
كما تنص مذكرة التفاهم على توفير الفرص التدريبية لطلبة جامعة الشارقة في الإدارات والأقسام ذات العلاقة، مع إمكانية حصول الخريجين على فرص عمل في إحدى مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بالإضافة إلى دعم ورعاية أنشطة جامعة الشارقة والطلبة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ وتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
علوم الدار
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
اليوم 01:29
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
اليوم 01:29
سلطان بن أحمد القاسمي في حديث مع شما بنت محمد بن خالد (وام)
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم
اليوم 01:29
سلطان الجابر
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي غداً
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©