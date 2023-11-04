تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، غداً، أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، حيث أنهت الأمانة العامة للمجلس استعداداتها للفصل الثامن عشر.

وأشار الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الأمانة العامة تستعد مع بداية كل فصل تشريعي جديد للمجلس، بتحديث وتطوير عملياتها وأنظمتها ضمن إطار استراتيجي يتلاءم مع طبيعة نشاطات واختصاصات المجلس.

وقال: إن الأدوار الفنية والإدارية للأمانة، والتي تتعدد حسب نشاطات واجتماعات أجهزة المجلس المختلفة، حرصنا على أن يتم تنفيذ العمل فيها بشكل مخطط واستراتيجي مبني على عدة أسس، من أبرزها استلهام الخبرات السابقة والتجارب البرلمانية الدولية، والتطبيق العلمي لهذه التجارب، بما يتناسب مع البيئة الداخلية والخارجية للمجلس.

وأكد الدكتور عمر النعيمي أن لدى الأمانة العامة تجربة متميزة في تطوير الدراسات والبحوث البرلمانية وتقديم الدعم الفني للأعضاء، سواء خلال المشاركة في الجلسات وأعمال اللجان، أو خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية للاتحادات المختلفة والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة.

وقال: إن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تعمل لتحقيق رؤية «البرلمان الأذكى والأكثر استدامة»، والتي تتضمن عدداً من المحاور الاستراتيجية حول كفاءة الأعمال والبحث والتطوير والتمكين الرقمي الذكي والاستدامة، مضيفاً أن الأمانة أنجزت مراحل مهمة ضمن «مشروع التحول الرقمي»، والذي يتبنى منهجاً رقمياً لكل أعمال المجلس الوطني الاتحادي يضمن من خلال الخدمات السحابية المقدمة وصول المعنيين إلى كل الخدمات والبيانات، كما أنجزت تطوير تطبيق البرلمان الذكي الذي يمكن العضو من متابعة جميع أعماله وطلب كل الخدمات عن طريق الهاتف الذكي، إضافة إلى مشاريع تطوير محفظة الجلسات، وتطوير تطبيق الشكاوى، ومنصة تبني الموضوعات العامة.

مبادرة

أشار د. عمر النعيمي إلى أهمية مبادرة «إثراء» في زيادة فعالية المناقشات البرلمانية واختصار وقتها وتقديم برامج تثقيفية تسهم في دعم العمل البرلماني، حتى يتمكن أعضاء المجلس من الإلمام بمختلف المهام المنوطة بهم، وكذلك تفاصيل القضايا المعروضة أمامهم، وتهدف هذه المبادرة إلى إثراء المعارف الذاتية والتخصصية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي .