"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم.

وأوضح الأرصاد، أن جبل جيس (رأس الخيمة) سجل 12.8 درجة مئوية الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.