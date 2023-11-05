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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
5 نوفمبر 2023 08:30

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم.

وأوضح الأرصاد، أن جبل جيس (رأس الخيمة) سجل 12.8 درجة مئوية الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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