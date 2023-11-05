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سيف بن زايد: وزارة اللامستحيل بالتعاون مع «إندكس القابضة» وهيئة الصحة بدبي تطلق مبادرة FOREVERCARE

سيف بن زايد: وزارة اللامستحيل بالتعاون مع «إندكس القابضة» وهيئة الصحة بدبي تطلق مبادرة FOREVERCARE
5 نوفمبر 2023 13:24

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «من مَعين القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، وعلى نهج رجل الإنسانية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي رسّخ الريادة الإنسانية لدولة الإمارات في مختلف ميادين العمل الإنساني، واستكمالاً للجهود التي تقوم بها مبادرة WaterFalls العالمية، أطلقت وزارة اللامستحيل بالتعاون مع "إندكس القابضة" وهيئة الصحة بدبي مبادرة FOREVERCARE لتتواصل معها مسيرة الخير والعطاء من الإمارات للعالم أجمع، عبر جمع وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لمحتاجيها في كافة أنحاء العالم، وصولاً لمجتمعات صحية وآمنة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
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