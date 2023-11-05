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سلطان بن أحمد يدشن طابعاً بريدياً تذكارياً لليوبيل الفضي لجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد يدشن طابعاً بريدياً تذكارياً لليوبيل الفضي لجامعة الشارقة
5 نوفمبر 2023 13:32

دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، الطابع البريدي التذكاري لجامعة الشارقة بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، بالتعاون مع بريد الإمارات وذلك في مقر الجامعة.
وتجول سموه في المعرض الذي ضم عدداً من الطوابع البريدية، متعرفاً على أبرز إصدارات بريد الإمارات الخاصة بإمارة الشارقة على وجه الخصوص ودولة الإمارات بشكل عام، إضافة إلى الطوابع البريدية التي تم إصدارها في المناسبات الوطنية والتي يحرص هواة جمع الطوابع على اقتنائها.

ويجسد هذا الطابع مسيرة الجامعة الحافلة بالعطاء والإبداع في قطاع التعليم وتمثّل شاهداً تاريخياً لذكرى تأسيس هذا الصرح الأكاديمي الرائد، حيث تأسست «جامعة الشارقة» في عام 1997 ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقديم بيئة تعليمية متميزة للطلبة من مختلف التخصصات، والارتقاء بواقع البحث العلمي في الدولة، ومنذ ذلك الحين، شهدت جامعة الشارقة نمواً وتطوراً مستمرّين، حيث أخذت على عاتقها رفع راية التعليم في إمارة الشارقة وخرّجت آلافاً من الطلبة المتميزين الذين أسهموا بشكل كبير في مسيرة تطوّر الإمارات وازدهارها.

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وتُعد جامعة الشارقة إحدى أبرز الجامعات العلمية والبحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الدولة، فضلاً عن تصنيفها ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً.

رافق سمو رئيس جامعة الشارقة في المعرض كل من: عبدالله الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة.

المصدر: وام
سلطان بن أحمد القاسمي
جامعة الشارقة
الطوابع البريدية
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