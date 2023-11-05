شرطة دبي تمنح وسام "بطل السكوتر " للسائقين الملتزمين بالقوانين واللوائح

كرّمت شرطة دبي عدداً من سائقي الدراجات الهوائية والسكوترات الأكثر التزاماً بالقوانين واللوائح المرورية.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمروربشرطة دبي أن الإدارة تحرص على تكريم السائقين المثاليين الذين يلتزمون بقانون السير والمرور، تقديراً لجهودهم المؤثرة وبشكل كبير في خفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، مشيراً إلى أن إدارة التثقيف المروري في مرور دبي شكلت فريقاً مهمته مراقبة سائقي هذا النوع من الدراجات من حيث سلوكهم، ومنحهم وسام "بطل السكوتر"، وشهادات تقديرية، مؤكداً أن من أهداف الحملة تشجيع السائقين على الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية، وتحفيزهم لنيل لقب بطل السكوتر.

وبين اللواء سيف المزروعي عدداً من الأسس والمعايير التي يتم من خلالها اختيار السائقين الملتزمين خلال مدة الحملة، من أهمها التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، والتزام السائقين بقوانين السير، وارتداء خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، والتأكد من سلامة أجزاء الدراجة كاملة بما فيها المكابح.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، سعي شرطة دبي في بث التوعية والثقافة المرورية في نفوس جميع مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، والحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمامها بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية من قبل مستخدمي الطريق، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.