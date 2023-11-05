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طرق دبي تنفذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات

طرق دبي تنفذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات
5 نوفمبر 2023 15:51

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات، تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على طرق إمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة، وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، ورفع مستوى سعادتهم، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وروعي في التصميم الخارجي للاستراحات، الحد من تأثير أشعة الشمس داخل الاستراحة، وتوفير العزل المناسب دون حجب الرؤية، وتشمل الاستراحات مساحة مكيفة لاستراحة السائقين، مزودة بأجهزة تقديم الوجبات الخفيفة، وموزع مياه، ومنطقة لشحن الهواتف المحمولة، وتتسع كل استراحة لـ 10 أشخاص حسب المنطقة، وروعي توفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية بجانب الاستراحة.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تولي هيئة الطرق والمواصلات، محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية.

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وأضاف: يأتي تنفيذ الاستراحات في إطار حرص الهيئة على توفير البيئة المناسبة لتسهيل عمل سائقي دراجات توصيل الطلبات، لا سيما مع النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان تميز الخدمات المقدمة للجمهور من أهمها إصدار شهادات مهنية لسائقي توصيل الطلبات، كما أطلقت عام 2022، جائزة التميز لقطاع خدمة توصيل الطلبات، لتعزيز التنافسية بين الشركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات، في رفع مستوى السلامة المرورية، والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن تحديد مواقع تنفيذ استراحات سائقي دراجات توصيل الطلبات، جاء بناء على تحليل البيانات التشغيلية، ومن خلال دراسة المناطق الأكثر كثافة في الطلبات، وذلك بناء على التنسيق مع شركات التوصيل، ووفقاً لهذه الدراسة سيجري تنفيذ عدد من الاستراحات في مناطق المرابع العربية، والمدينة العالمية، والخليج التجاري، والقوز، والكرامة، والسطوة، والجداف، ومردف، إضافة إلى مناطق متفرقة من الإمارة، مشيراً إلى إن الهيئة انتهت من تنفيذ استراحتين في منطقة البرشاء، وسيجري تنفيذ باقي الاستراحات على ثلاث مراحل، ويتوقع إنجاز وتشغيل جميع الاستراحات في شهر يوليو 2024.


يأتي هذا المشروع تماشياً مع الجهود التي تبذلها الهيئة باستمرار لتنظيم والارتقاء بسلامة قطاع توصيل الطلبات الذي شَهِدَ نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث وصل عدد الشركات المُقَدِّمَة لخدمات توصيل الطلبات بالدراجة النارية في إمارة دبي إلى 2,891 شركة في عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 40%، مقارنة بعام 2021.

المصدر: وام
السلامة المرورية
دبي
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