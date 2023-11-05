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علوم الدار

بمرسوم من محمد بن راشد..أحمد بن محمد رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

محمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية
5 نوفمبر 2023 16:45

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

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كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم (29) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة معالي عبد الله محمد البسطي، وعضوية كل من: عبد الله علي بن زايد الفلاسي نائباً للرئيس، وأحمد خلفان المنصوري، ومحمد عبيد بن غنام، وسيف عمر الدليل، وخليل إبراهيم الجسمي، وحسين ميرزا الصايغ، ومحمد عبد الله التوحيدي، بالإضافة إلى مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. ويُعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صُدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

المصدر: وام
محمد بن راشد
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية
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