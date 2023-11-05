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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 نوفمبر 2023 17:54

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والجزر الأول عند الساعة02:11 . و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والمد الثاني عند الساعة 05:46 و الجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:09 .

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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