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نيابة عن رئيس الدولة .. محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي

نيابة عن رئيس الدولة .. محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي
5 نوفمبر 2023 18:03

 نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، غداً دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، حيث تبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مقر المجلس بأبوظبي، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ.

بعد ذلك ينتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة إلى قاعة زايد، حيث يستهل الحفل، بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.

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ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، ويلقي رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتقاط الصورة الجماعية لأعضاء المجلس مع سموه.

و تبدأ أعمال الجلسة الأولى بإسناد رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس المجلس، ويؤدي بعد ذلك أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفقا للمادة "73" من الدستور والتي تنص على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمن التالية:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق". بعد ذلك يتم انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
المجلس الوطني الاتحادي
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