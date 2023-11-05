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رئيس الدولة يأمر قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية"الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة

رئيس الدولة يأمر قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية"الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة
5 نوفمبر 2023 18:31

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية "الفارس الشهم 3 " الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر صاحب السمو رئيس الدولة قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من..هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

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ووجه سموه بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة-أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
قطاع غزة
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